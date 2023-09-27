США ввели санкции против ряда компаний, помогающих Ирану в закупке двигателей для БПЛА Shahed

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении пяти юридических и двух физических лиц, участвующих в закупках важных деталей для иранской программы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как отмечается в сообщении ведомства, эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям для закупки Организацией исследовательского и самодостаточного джихада самодостаточности Аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции серводвигателей — важнейшего компонента, используемого в иранских БПЛА серии Shahed, поставляемых России и используемых в ее войне против Украины.

В частности, под санкции попали иранская Pishgam Electronic Safeh Company, закупившая тысячи серводвигателей для боевых дронов на сотни тысяч долларов, и ее гендиректор Хамид Реза Джангорбани.

В список попала и Hongkong Himark Electron Model Limited, выполнившая для PESC несколько заказов на серводвигатели на сумму более 1 миллиона долларов. Отмечается, что представитель Himark Electron - гражданин Китая Фань Ян "предпринял такие меры, как фальсификация счетов-фактур, чтобы ввести в заблуждение иранского конечного потребителя поставок".

Утверждается, что Фань и Hongkong Himark поставили также серводвигатели на сумму более 100 тысяч долларов исламистскому шиитскому движению "Ансар Аллах" (хуситам), контролирующему западную часть Йемена.

В свою очередь, турецкие Dal Enerji Madencilik Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi и Anka Port İç Ve Diş Ti̇caret İnşaat Loji̇sti̇k Sanayi̇ Li̇mi̇ted Şi̇rketi̇ содействовали финансовым операциям на сотни тысяч долларов в рамках закупок серводвигателей для PESC у Hongkong Himark, предоставив ей для этого доступ к американским и международным финансовым системам.

Также в санкционном списке оказалась компания из ОАЭ Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC, способствовавшая отправке тысяч серводвигателей через Дубай для дальнейшей доставки PESC.

Это уже девятый пакет американских санкций, направленных против иранской программы БПЛА. В частности, в апреле США ввели санкции против шести компаний, в частности китайских, за способствование Ирану в закупке электронных компонентов для военных программ.

В начале марта были введены санкции против пяти китайских компаний, ответственных за продажу компонентов, которые могут использоваться при производстве БПЛА Иранской авиастроительной промышленной компанией (HESA).

В начале февраля американские санкции были введены против руководства иранской компании Paravar Pars, сыгравшей особую роль в исследованиях, разработке и производстве иранских дронов Shahed-171.