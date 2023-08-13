РФ начала производство собственной версии "шахедов": уже применяет их против Украины

Страна-агрессор Россия начала производить и применять против Украины собственную версию иранских дронов Shahed-136.

Об этом сообщила британская организация Conflict Armament Research (CAR), занимающаяся изучением компонентов вооружения, передает СNN.

Отмечается, что эксперты исследовали обломки двух дронов, сбитых на юге Украины. Оба беспилотника выглядели как иранские Shahed-136.

Однако у них были найдены электронные модули, которые Россия использует в своих дронах-разведчиках.

Также эти беспилотники отличаются по составу компонентов, системе навигации и конструкции корпуса.

Другие детали российских БПЛА, равно как и иранских, были сделаны за пределами РФ, а если точнее, то в 22 компаниях из 7 разных стран (больше всего из Китая, Швейцарии и США). Комплектующие были сделаны уже после начала войны.

Исследователи подчеркнули, что эта разработка является поворотным моментом способности Москвы расширить масштабное использование беспилотников.

"Почти год спустя после первого использования БпЛА иранского производства в Украине, свидетельство того, что Россия начала производить собственные отечественные версии, знаменует собой значительную эволюцию в возможностях страны в области БпЛА, что позволит ей продолжать использовать дроны против Украины", – считают специалисты CAR.

Иранские дроны в войне против Украины

Самой главной военной покупкой России в Иране стали беспилотники Shahed, которыми страна-агрессор атакует Украину. О первом их применении российскими оккупантами стало известно в сентябре 2022 года.

Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. Осенью 2022 года МИД Украины лишило аккредитации иранского посла. А СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранского оружия в РФ.

Отметим, сотрудничество между Россией и Ираном активизировалось после того, как РФ попала под западные санкции из-за агрессии в Украине. В обмен на иранские дроны Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.

Тегеран также согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил артиллерийские снаряды в поле боя.

Украина, США, Франция, Великобритания и Албания выступили с совместным заявлением с призывом к генсеку ООН провести расследование военного сотрудничества Ирана и России, в частности, по передаче дронов.

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