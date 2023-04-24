За пів року Іран доставив в Росію 1 млн патронів і 300 тис снарядів - ЗМІ

Впродовж пів року російські вантажні кораблі перевезли понад 300 тисяч артилерійських снарядів і мільйон патронів з Ірану. Про це повідомило видання The Wall Street Journal, посилаючись на заяви офіційних осіб і документи.

Маршрутом через Каспійське море російські кораблі переправляють військові вантажі з Ірану.

За інформацією офіційних осіб на Близькому Сході, останню партію від Ірану Росія отримала в березні, російським вантажним кораблем "Расул Гамзатов" перевезли 1000 контейнерів з 2000 артилерійськими снарядами.

США і партнери намагалися зірвати поставки зброї Росії з Ірану. Але Іран використовував вантажні літаки для доставки зброї в Росію, тому завадити цим надходженням було майже неможливою.

Раніше журналісти повідомляли, що Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тисяч снарядів для війни проти України та планує надіслати більше.

Джерела зазначають, що Іран міг передати РФ приблизно 100 млн куль різного розміру – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм та 14,5 мм для використання у пістолетах, автоматах та кулеметах.

Як раніше писали ЗМІ, в обмін на безпілотники Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері активізувалася після того, як Тегеран погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

Зазначимо, ЗСУ використовують від 4000 до 7000 артилерійських снарядів щодня. Водночас витрати Росії сягають близько 20000 снарядів.

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