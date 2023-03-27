В обмін на безпілотники РФ постачає Іран кіберзброю

США бачать загрозу у новому військовому альянсі Росії та Ірану, враховуючи, що Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження, а взамін отримує безпілотники, які використовує для атак на Україну.

Співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері активізувалася після того, як Тегеран погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою, повідомляє The Wall Street Journal.

Окрім кіберзброї, Іран також прагне отримати від Москви десятки елітних російських ударних вертольотів і реактивних винищувачів, а також, допомогу з його програмою ракет дальнього радіусу дії.

Зазначається, що Росія та Іран давно співпрацюють один з одним, підписавши два роки тому угоду про кібер-співпрацю, яка, за словами аналітиків, зосереджена в основному на мережах кіберзахисту.

За даними The Wall Street Journal, з початку свого широкомасштабного вторгнення в Україну Росія надала Ірану засоби зв’язку та спостереження, а також пристрої для підслуховування, сучасні фотопристрої та детектори брехні. Також, Іран отримав від Москви більш сучасне програмне забезпечення, яке дозволить йому зламувати телефони та системи дисидентів і політичних опонентів.

"Російська влада вирішила, що вигоди від розвитку військових відносин з Іраном переважують будь-які недоліки", – йдеться в матеріалі.

Іран довгий час працював над розвитком своєї кіберзброї, а іранські урядові хакери проводили кампанії з дезінформації, здійснювали атаки на ланцюги поставок і завдавали шкоди інфраструктурі в США та Саудівській Аравії. Ізраїль звинуватив Іран у спробі зламати його систему водопостачання та заявив про здійснення кібератаки на провідний ізраїльський університет.

Як повідомляє "Економічна правда", Росія використовує для атак по інфраструктурі України франські безпілотники з літа 2022 року, які називає власними розробками "Герань". Попри твердження Києва й Заходу Іран не раз заперечував, що допомагає РФ зброєю – але вже визнавав, що передавав дрони до початку повномасштабного вторгнення.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Окрім того, Ізраїль має докази використання іранських дронів на території України. Там обіцяють передати їх президенту США Джо Байдену.