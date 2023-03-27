В обмен на беспилотники РФ снабжает Иран кибероружием

США видят угрозу в новом военном альянсе России и Ирана, учитывая, что Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения, а взамен получает беспилотники, которые использует для атак на Украину.

Сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере активизировалось после того, как Тегеран согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя, сообщает The Wall Street Journal.

Кроме кибероружия, Иран также стремится получить от Москвы десятки элитных российских ударных вертолетов и реактивных истребителей, а также помощь с его программой ракет дальнего радиуса действия.

Отмечается, что Россия и Иран давно сотрудничают друг с другом, подписав два года назад соглашение о кибер-сотрудничестве, которое, по словам аналитиков, сосредоточено в основном на сетях киберзащиты.

По данным The Wall Street Journal, с начала своего широкомасштабного вторжения в Украину Россия предоставила Ирану средства связи и наблюдения, а также подслушивающие устройства, современные фотоустройства и детекторы лжи. Также Иран получил от Москвы более современное программное обеспечение, которое позволит ему взламывать телефоны и системы диссидентов и политических оппонентов.

"Российские власти решили, что выгоды от развития военных отношений с Ираном перевешивают любые недостатки", – говорится в материале.

Иран долгое время работал над развитием своего кибероружия, а иранские правительственные хакеры проводили кампании по дезинформации, осуществляли атаки на цепи поставок и наносили ущерб инфраструктуре в США и Саудовской Аравии. Израиль обвинил Иран в попытке сломать его систему водоснабжения и заявил об осуществлении кибератаки в ведущий израильский университет.

Как сообщает "Экономическая правда", Россия использует для атак по инфраструктуре Украины франские беспилотники с лета 2022 года, которые называет своими разработками "Герань". Несмотря на утверждение Киева и Запада, Иран не раз отрицал, что помогает РФ оружием – но уже признавал, что передавал дроны до начала полномасштабного вторжения.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно приняло решение лишить аккредитации посла Ирана.

Кроме того, у Израиля есть доказательства использования иранских дронов на территории Украины. Там обещают передать их президенту США Джо Байдену.