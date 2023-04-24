За полгода Иран доставил в Россию 1 млн патронов и 300 тыс снарядов – СМИ

За полгода российские грузовые корабли перевезли более 300 тысяч артиллерийских снарядов и миллион патронов из Ирана. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на заявления официальных лиц и документы.

Маршрутом через Каспийское море российские корабли переправляют военные грузы из Ирана.

По информации официальных лиц на Ближнем Востоке, последнюю партию от Ирана Россия получила в марте, российским грузовым кораблем "Расул Гамзатов" перевезли 1000 контейнеров с 2000 артиллерийскими снарядами.

США и партнеры пытались сорвать поставки оружия России из Ирана. Но Иран использовал грузовые самолеты для доставки оружия в Россию, поэтому помешать этим поступлениям было почти невозможно.

Ранее журналисты сообщали, что Иран передал России около 100 млн шаров и 300 тысяч снарядов для войны против Украины и планирует послать больше.

Источники отмечают, что Иран мог передать РФ примерно 100 млн пуль разного размера – 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм для использования в пистолетах, автоматах и пулеметах.

Как ранее писали СМИ, в обмен на беспилотники Россия помогает Ирану получить кибероружие, в частности расширенные возможности цифрового наблюдения.

Сотрудничество между Россией и Ираном в военной сфере активизировалось после того, как Тегеран согласился предоставить Москве ракеты малой дальности и отправил танковые и артиллерийские снаряды на поле боя.

Отметим, ВСУ используют от 4000 до 7000 артиллерийских снарядов в день. В то же время расходы России составляют около 20000 снарядов.

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