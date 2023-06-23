Україна та ще чотири країни закликали генсека ООН розслідувати постачання іранських дронів Росії

Україна, США, Франція, Велика Британія та Албанія виступили зі спільною заявою із закликом до генсека ООН провести розслідування військової співпраці Ірану і Росії, зокрема, щодо передачі дронів.

Про це заявила постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд перед засіданням Радбезу ООН по Україні, передає "Укрінформ".

"Дії Росії та Ірану порушують Резолюцію 2231 РБ ООН. Ця резолюція забороняє всім країнам, в тому числі постійним членам Радбезу, передавати такі види зброї з Ірану без попереднього схвалення Радою Безпеки. Такого схвалення, звісно, не було", - зазначила вона у присутності представників інших чотирьох країн, які ініціювали спільну заяву.

За її словами, Україна, США, Франція, Британія та інші країни "належним чином повідомили про ці порушення в ООН" і надали ООН додаткову інформацію, а також аналіз.

"Організація Об’єднаних Націй повинна відповісти на зростаючі заклики міжнародної спільноти та розслідувати ці порушення", - наголосила Томас-Грінфілд.

Вона уточнила, що Резолюція 2231 надає повноваження генеральному секретареві ООН для такого розслідування.

Нагадаємо, найголовнішою військовою покупкою Росії в Ірані стали безпілотники Shahed, якими країна-агресорка атакує Україну. Про перше їх застосування російськими окупантами стало відомо у вересні 2022 року.

Через це відносини України та Ірану досить напружені. Восени 2022 року МЗС України позбавило акредитації іранського посла. А СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранської зброї в РФ.

Зауважимо, співпраця між Росією та Іраном активізувалася після того, як РФ потрапила під західні санкції через агресію в Україні. В обмін на іранські дрони Росія допомагає Ірану отримати кіберзброю, зокрема, розширені можливості цифрового спостереження.

Тегеран також погодився надати Москві ракети малої дальності та відправив танкові й артилерійські снаряди на поле бою.

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