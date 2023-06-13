Розвідка Британії повідомила про новий маршрут великих поставок іранських дронів до Росії

Протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокових та великих поставок ударних дронів з Ірану. Ймовірно, РФ перейшла від отримання невеликих партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків, у тому числі до поставок зброї, способами, які, як вона сподівається, будуть менш уразливими для міжнародних санкцій.

"Росія також працює над тим, щоб почати внутрішнє виробництво БПЛА, майже напевно за допомогою Ірану. Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що Росія протягом травня запустила понад 300 іранських безпілотних літальних апаратів проти України. Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні. Росіяни, ймовірно, мали на меті виснажити українську систему ППО.