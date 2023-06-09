Британія вперше звинуватила Іран у постачанні Росії боєприпасів

Велика Британія вперше публічно звинуватила Іран у тому, що він постачає боєприпаси до РФ. Це сталося після того, як США оприлюднили нові дані розвідки, згідно яких Тегеран надав Москві сотні безпілотників.

Про це пише видання Sky News.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Сполучене Королівство погодилося з оцінкою США.

"Іран надав Росії постійний потік зброї та боєприпасів, які використовуються для вбивства мирних жителів в Україні", — сказав він у заяві.

За його словами, за це Росія надає Ірану складну військову технологію, фінансову підтримку та поради, які режим міг би використати, щоб погрожувати партнерам США на Близькому Сході та придушувати протести.

Цього тижня Sky News оприлюднив передбачуваний контракт на постачання зброї, який, за словами джерела безпеки, є першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для війни в Україні.

В українській розвідці раніше повідомили, що у росіян ще є запас дронів з тих партій, які Кремль одержав наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Йдеться про 200 одиниць "Шахедів". Окрім цього, Іран поставив Росії поставляв окремі комплектуючі для виготовлення боєприпасів.