Великобритания впервые обвинила Иран в поставке России боеприпасов

Великобритания впервые публично обвинила Иран в том, что он снабжает боеприпасами в РФ. Это произошло после того, как США обнародовали новые данные разведки, согласно которым Тегеран предоставил Москве сотни беспилотников.

Об этом пишет издание Sky News.

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клэверли сказал, что Соединенное Королевство согласилось с оценкой США.

"Иран предоставил России постоянный сгусток оружия и боеприпасов, которые используются для убийства мирных жителей в Украине", — сказал он в заявлении.

По его словам, Россия предоставляет Ирану сложную военную технологию, финансовую поддержку и советы, которые режим мог бы использовать, чтобы угрожать партнерам США на Ближнем Востоке и подавлять протесты.

На этой неделе Sky News обнародовал предполагаемый контракт на поставку оружия, который, по словам источника безопасности, является первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для войны в Украине.

В украинской разведке ранее сообщили, что у россиян еще есть запас дронов из партий, которые Кремль получил в конце 2022 года и в начале 2023 года. Речь идет о 200 единицах "Шахедов". Кроме того, Иран поставил России поставлял отдельные комплектующие для изготовления боеприпасов.