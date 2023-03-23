В ГУР рассказали, какое оружие поставляет Иран в Россию во время войны

В украинской разведке сообщили, что у россиян еще есть запас дронов из партий, которые Кремль получил в конце 2022 года и в начале 2023 года. Речь идет о 200 единицах "Шахедов". Кроме того, Иран поставил России поставлял отдельные комплектующие для изготовления боеприпасов.

"По нашим данным, Иран уже поставлял отдельные комплектующие для изготовления боеприпасов. Есть много информации, например, о боеприпасах, но она нуждается в проверке. У России есть планы и надежда закупить боеприпасы 122 мм и 152 мм, а также боеприпасы для стрелкового вооружения", - рассказал представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, россияне хотели бы получить баллистические ракеты, но пока Иран не согласился их поставлять, ведь в таком случае об этом узнает все международное сообщество.

Скибицкий подчеркнул, что после того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ, это будет трактоваться как помощь военному преступнику.

Россия отправляет в Иран захваченное в Украине американское оружие для анализа

У ГУР также нет данных о том, что Китай таки принял решение о военной помощи России.

"Это может зависеть от результатов визита Си Цзиньпиня. Но официальная позиция Китая сейчас состоит в том, что никакого вооружения, к тому же тяжелого, России поставляться не будет", - отмечает Скибицкий.

Ранее он сообщал, что оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов по Украине, атакуя не только энергетическую инфраструктуру, но и, возможно, военные объекты, места концентрации украинских войск и логистику.

Недавно стало известно, что Иран передал России около 100 млн. шаров и 300 тысяч снарядов для войны против Украины и планирует послать больше.