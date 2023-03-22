Не только инфраструктура. Россия переориентирует направления нанесения ударов по Украине, – ГУР

Российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов по Украине, атакуя не только энергетическую инфраструктуру, но и, возможно, военные объекты, места концентрации украинских войск и логистику. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – сказал Скибицкий.

Как отметил представитель ГУР, климатическая зима уже заканчивается, а российские захватчики не смогли разрушить украинскую энергосистему.

"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – высказался он.

По словам Скибицкого, удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий.

"Остаются (среди целей, – ред.) также объекты критической инфраструктуры, прежде всего экономические – те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и прочие", – отметил представитель разведки.

При этом Скибицкий не исключает, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, которые идут с Запада. Россия постоянно совершает разведку этих объектов, в том числе космическую", – добавил он.

Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия несмотря на то, что не смогла уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру зимой, может и дальше обстреливать Украину. По его словам, целями врага могут стать правительственные постройки, транспортная инфраструктура и гидротехнические сооружения.