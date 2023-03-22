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Не только инфраструктура. Россия переориентирует направления нанесения ударов по Украине, – ГУР
Российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов по Украине, атакуя не только энергетическую инфраструктуру, но и, возможно, военные объекты, места концентрации украинских войск и логистику. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".
"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворовском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", – сказал Скибицкий.
Как отметил представитель ГУР, климатическая зима уже заканчивается, а российские захватчики не смогли разрушить украинскую энергосистему.
"Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – высказался он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По словам Скибицкого, удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те элементы инфраструктуры, которые необходимы для успешного ведения боевых действий.
"Остаются (среди целей, – ред.) также объекты критической инфраструктуры, прежде всего экономические – те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и прочие", – отметил представитель разведки.
При этом Скибицкий не исключает, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения.
"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, которые идут с Запада. Россия постоянно совершает разведку этих объектов, в том числе космическую", – добавил он.
Напомним, недавно спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия несмотря на то, что не смогла уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру зимой, может и дальше обстреливать Украину. По его словам, целями врага могут стать правительственные постройки, транспортная инфраструктура и гидротехнические сооружения.