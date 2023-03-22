Не лише інфраструктура. Росія переорієнтує напрямки нанесення ударів по Україні, – ГУР

Російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні, атакуючи не лише енергетичну інфраструктуру, а й, можливо, військові об'єкти, місця концентрації українських військ і логістику. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю "РБК-Україна".

"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази паливно-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", – сказав Скібіцький.

Як зазначив представник ГУР, кліматична зима вже закінчується, а російські загарбники не змогли зруйнувати українську енергосистему.

"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", – висловився він.

За словами Скібіцького, удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.

"Залишаться (серед цілей, – ред.) також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні –ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", – зазначив представник розвідки.

При цьому Скібіцький не виключає, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.

"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська Федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", – додав він.

Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія попри те, що не змогла знищити українську енергетичну інфраструктуру взимку, може й надалі обстрілювати Україну. За його словами, цілями ворога можуть стати урядові будівлі, транспортна інфраструктура та гідротехнічні споруди.