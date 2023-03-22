- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Не лише інфраструктура. Росія переорієнтує напрямки нанесення ударів по Україні, – ГУР
Російські окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні, атакуючи не лише енергетичну інфраструктуру, а й, можливо, військові об'єкти, місця концентрації українських військ і логістику. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтервʼю "РБК-Україна".
"Давайте візьмемо останні удари безпілотними літальними апаратами в ніч з 17 на 18 березня та в ніч з 21 на 22 березня. Потрапили в бази паливно-мастильних матеріалів у Новомосковську, Житомирі і ще були влучання в Яворівському районі. Які основні цілі були? Система логістики наших військ і концентрація нашої техніки, що знаходиться в пунктах дислокації", – сказав Скібіцький.
Як зазначив представник ГУР, кліматична зима вже закінчується, а російські загарбники не змогли зруйнувати українську енергосистему.
"Це завдяки нашим енергетикам, Збройним силам, військам протиповітряної оборони, а також завдяки скоординованій роботі всіх міністерств та відомств. Тому росіяни зараз будуть дещо переорієнтувати напрямки нанесення ударів. Це можуть бути і військові об'єкти, і концентрація військ, і система логістики наших угруповань", – висловився він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Скібіцького, удари по нафтобазах підтвердили те, що окупанти будуть намагатися знищити ті елементи інфраструктури, які необхідні для успішного ведення бойових дій.
"Залишаться (серед цілей, – ред.) також об'єкти критичної інфраструктури, насамперед економічні –ті, які впливають на розвиток нашої держави. Це нафтопереробні підприємства, підприємства оборонно-промислового комплексу тощо", – зазначив представник розвідки.
При цьому Скібіцький не виключає, що мішенями ворога також можуть стати гідротехнічні та очисні споруди.
"Можливо. Ми аналізуємо, розвідку яких об'єктів веде Російська Федерація. Серед них є і гідротехнічні споруди, мости через Дніпро, аеродроми та аеропорти, шляхи постачання озброєння та військової техніки, які йдуть із Заходу. Росія постійно здійснює розвідку цих об'єктів, в тому числі космічну", – додав він.
Нагадаємо, нещодавно речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія попри те, що не змогла знищити українську енергетичну інфраструктуру взимку, може й надалі обстрілювати Україну. За його словами, цілями ворога можуть стати урядові будівлі, транспортна інфраструктура та гідротехнічні споруди.