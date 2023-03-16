Україна пережила зиму. У Повітряних силах повідомили, що тепер може стати цілями для ударів РФ

Росія попри те, що їй не вдалося знищити українську енергетичну інфраструктуру взимку, може і надалі обстрілювати Україну. Цілями ворога можуть стати урядові будівлі, транспортна інфраструктура та гідротехнічні споруди.

Про повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу.

"Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній", - зазначив він.

За його словами, також цілями рашистів може бути транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди.

"Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що очікувати від армії РФ можна будь-чого і "треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас".

Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.