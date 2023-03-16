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Україна пережила зиму. У Повітряних силах повідомили, що тепер може стати цілями для ударів РФ

Україна пережила зиму. У Повітряних силах повідомили, що тепер може стати цілями для ударів РФ

Росія попри те, що їй не вдалося знищити українську енергетичну інфраструктуру взимку, може і надалі обстрілювати Україну. Цілями ворога можуть стати урядові будівлі, транспортна інфраструктура та гідротехнічні споруди.

Про повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 каналу.

"Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній", - зазначив він.

За його словами, також цілями рашистів може бути транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. 

"Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор", - додав Ігнат.

Речник Повітряних сил наголосив, що очікувати від армії РФ можна будь-чого і "треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас".

Нагадаємо, що російські окупанти почали проводити масовані атаки на українську енергетичну систему восени 2022 року. Низка обʼєктів були пошкоджені, через що застосовувалися відключення світла.

Автор:
Ніна Комащенко