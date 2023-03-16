Украина пережила зиму. В Воздушных силах сообщили, что теперь может стать целями для ударов РФ

Россия, несмотря на то, что ей не удалось уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру зимой, может и дальше обстреливать Украину. Целями врага могут стать правительственные здания, транспортная инфраструктура и гидротехнические сооружения.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.

"Могут все что угодно обстреливать. У них есть приоритетные цели - правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений", - отметил он.

По его словам, также целями рашистов могут быть транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения.

"Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу. Ну и как видим по результатам 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор", - добавил Игнат.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что ожидать от армии РФ можно чего угодно и "надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас".

Напомним, что российские оккупанты начали проводить массированные атаки на украинскую энергетическую систему осенью 2022 года. Ряд объектов был поврежден, из-за чего применялись отключения света.