У ГУР розповіли, яку зброю поставляє Іран до Росії під час війни

В українській розвідці повідомили, що у росіян ще є запас дронів з тих партій, які Кремль одержав наприкінці 2022 року та на початку 2023 року. Мова йде про 200 одиниць "Шахедів". Окрім цього, Іран поставив Росії поставляв окремі комплектуючі для виготовлення боєприпасів.

"За нашими даними, Іран уже поставляв окремі комплектуючі для виготовлення боєприпасів. Є багато інформації, наприклад, щодо боєприпасів, але вона потребує перевірки. Росія має плани і надію закупити боєприпаси 122 мм і 152 мм, а також боєприпаси для стрілецького озброєння", - розповів представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-"Україна".

За його словами, росіяни хотіли б отримати балістичні ракети, але поки що Іран не погодився їх поставляти, адже в такому випадку, про це дізнається вся міжнародна спільнота.

Скібіцький наголосив, що після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ, це буде трактуватися як допомога воєнному злочинцю.

ГУР також не має даних про те, що Китай таки ухвалив рішення про військову допомогу Росії.

"Це може залежати від результатів візиту Сі Цзіньпіня. Але офіційна позиція Китаю зараз полягає в тому, що жодного озброєння, до того ж – важкого, Росії поставлятися не буде", - наголошує Скібіцький.

Раніше він повідомляв, що окупанти дещо переорієнтують напрямки своїх ударів по Україні, атакуючи не лише енергетичну інфраструктуру, а й, можливо, військові об'єкти, місця концентрації українських військ і логістику.

Нещодавно стало відомо, що Іран передав Росії близько 100 млн куль та 300 тисяч снарядів для війни проти України та планує надіслати більше.