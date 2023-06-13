Разведка Британии сообщила о новом маршруте крупных поставок иранских дронов в Россию

В последние месяцы Россия работала над обеспечением долгосрочных и крупных поставок ударных дронов из Ирана. Вероятно, РФ перешла от получения небольших партий БПЛА воздушным транспортом к более крупным партиям с помощью кораблей из Ирана через Каспийское море.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, этот международный транзитный коридор Север-Юг приобрел значительно большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способами, которые, как она надеется, будут менее уязвимы для международных санкций.

"Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия, скорее всего, инвестирует в БПЛА, потому что они обеспечивают России относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она потратила большую часть своих запасов крылатых ракет в Украине", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Британии сообщала, что Россия в течение мая запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов против Украины. Это самое интенсивное использование этой системы вооружений на сегодня. Россияне, вероятно, преследовали цель истощить украинскую систему ПВО.