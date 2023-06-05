Россия в мае запустила более 300 дронов против Украины: разведка Британии назвала цель россиян

Россия в течение мая запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов против Украины. Это самое интенсивное использование этой системы вооружений на сегодня.

Об этом сообщает разведка Британии.

"Вероятно Россия запускает так много БПЛА, пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны", - говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Россия вряд ли добилась особого успеха: Украина нейтрализовала как минимум 90% БПЛА, используя в основном старые и более дешевые средства ПВО и электронные помехи.

"Россия также, вероятно, пыталась выявить и нанести удар по украинским силам далеко за линией фронта. Однако Россия по-прежнему очень неэффективна в поражении таких динамичных целей на дальних дистанциях из-за своих несовершенных процессов наведения", - добавляют аналитики.

Напомним, разведка Британии сообщала, что Россия с начала мая возобновила частые ракетные атаки и все чаще во время них стала запускать невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). По информации аналитиков, Россия, скорее всего, прибегла к такой тактике, пытаясь получить более своевременную оценку боевых убытков и улучшить наведение на цель.

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