Россия изменила тактику ракетных ударов по Украине: разведка Британии объяснила действия оккупантов

Россия с начала мая возобновила частые ракетные атаки и все чаще во время них стала запускать невооруженные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, частые ракетные удары дальнего радиуса действия вглубь территории Украины, вероятно, направлены на ослабление украинской противовоздушной обороны.

В то же время, Россия стала чаще использовать невооруженные БПЛА во время ракетных ударов. Среди них SuperCam российского производства, которые относительно дешевые и имеют достаточную дальность, чтобы пролететь над целями крылатых ракет.

По информации аналитиков, Россия, скорее всего, прибегла к такой тактике, пытаясь получить более своевременную оценку боевых убытков и улучшить наведение на цель .

"Медленный и неэффективный процесс целеуказания был главной слабостью российских военных в их действиях в Украине. Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинского ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним, разведка Великобритании сообщала, что в течение последних дней обострились воздушные бои между Украиной и Россией, а сбитие нескольких ракет "Кинжал" стали очередным сюрпризом и конфузом для страны-агрессора РФ, которая представляла ракеты как "непобедимые".