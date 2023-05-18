Британская разведка объяснила, почему Кремль запретил чиновникам увольняться во время войны

Кремль планирует запретить чиновникам увольняться со своих должностей, пока продолжается так называемая "специальная военная операция". Запрет коснется региональных должностных лиц, силовиков и членов Администрации президента РФ.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в частных разговорах многие чиновники страны-агрессора РФ скептически относятся к войне и часто испытывают постоянный стресс и давление на работе.

По данным разведки Британии, запрет будет действовать благодаря негласным угрозам о том, что ушедшим в отставку будут предъявлены сфабрикованные уголовные обвинения.

"Кроме того, что власть обеспокоена пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, Кремль, вероятно, также пытается предотвратить любое впечатление поражения и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - подчеркнули в разведке Британии.

Напомним, ранее в разведке Британии сообщалось, что в 2022 году страну-агрессор РФ покинули 1,3 млн человек, из-за чего на российском рынке труда возник самый большой с 1998 года дефицит кадров.