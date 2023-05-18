Британська розвідка пояснила, чому Кремль заборонив чиновникам звільнятися під час війни

Кремль планує заборонити чиновникам звільнятися зі своїх посад, поки триває так звана "спеціальна військова операція". Заборона торкнеться регіональних посадовців, силовиків та членів Адміністрації президента РФ.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що у приватних розмовах багато посадовців країни-агресора РФ скептично ставляться до війни та часто відчувають постійний стрес та тиск на роботі.

За даними розвідки Британії, заборона діятиме завдяки негласним погрозам про те, що тим, хто пішов у відставку, будуть пред'явлені сфабриковані кримінальні звинувачення.

"Крім того, що влада стурбована пробілами у можливостях держапарату, які залишаться після виходу чиновників у відставку, Кремль, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки і зміцнити почуття колективної відповідальності за війну", – підкреслили у розвідці Британії.

Нагадаємо, раніше у розвідці Британії повідомляли, що у 2022 році країну-агресор РФ залишили 1,3 млн осіб, через що на російському ринку праці виник найбільший з 1998 року дефіцит кадрів.