Збиті "Кинджали" стали "сюрпризом та конфузом" для Путіна, - розвідка Британії

Протягом останніх днів загострились повітряні бої між Україною та Росією, а збиття кількох ракет "Кинджал" стали черговим сюрпризом та конфузом для країни-агресора РФ, яка представляла ракети як "непереможні".

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

У відомстві нагадують, що лише 13 травня у Брянській області РФ, яка межує з Україною, впали два гелікоптери та два винищувачі Повітряно-космічних сил Росії. Всі вони були збиті.

"Посилення повітряної загрози над прикордонним регіоном РФ викличе занепокоєння у Повітряно-космічних сил Росії, оскільки Брянську область використовують для розгортання повітряних сил у війні проти України", - підкреслили у розвідці.

Там також нагадали, що на початку травня цього року Україна вперше знищила російську ракету “Кинджал”. 16 травня РФ знову застосувала цей вид зброї проти України, але всі ракети були знищені ППО.

“Очевидна вразливість “Кинджалів”, ймовірно, є "сюрпризом та конфузом" для Росії, оскільки російський президент Володимир Путін рекламував систему як непереможну”, – резюмували у розвідці.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що російська ППО не здатна перехопити безпілотники, які все частіше атакують російські військові об'єкти, що свідчить про те, що вони перебувають під дедалі більшою загрозою.