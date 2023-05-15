Військові об'єкти в РФ перебувають під загрозою через збої в роботі ППО, - розвідка Британії

Російська ППО не здатна перехопити безпілотними, які все частіше атакують російські військові об'єкти, що свідчить про те, що вони перебувають під дедалі більшою загрозою.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Аналітики зауважують, що 3 травня кілька безпілотників завдали ударів по російській авіабазі Сєща, що за 150 км на північ від українського кордону в Брянській області.

Внаслідок атаки, ймовірно, було пошкоджено один важкий транспортний літак Ан-124 Військово-транспортної авіації (ВТА) Росії.

"Сєща є центром військово-транспортної авіації РФ на заході країни та відіграла важливу роль у повномасштабному російському вторгненні в Україну. Росія також використовує це місце для запуску іранських дронів-камікадзе у напрямку Києва", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там додають, що вйськово-транспортна авіація є важливим елементом російських військово-повітряних сил РФ, необхідним для транспортування величезною територією Росії.

"Російські лідери будуть стурбовані тим, що протиповітряна оборона продовжує давати збої та ставить під загрозу такі ключові об'єкти, як бази військово-транспортної авіації", - наголосили у розвідці Британії.

Зауважимо, раніше представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на тлі воєнних провалів ймовірність "бомбардування Вороніжа", коли російські спецслужби в ім’я чекістського режиму вчиняють провокації проти свого ж населення, зростатиме. На його думку, головна загроза для країни агресора РФ - у ній самій.

Юсов також заявив, що знищення 10 резервуарів з нафтопродуктами в Севастополі є Божою карою за Умань.