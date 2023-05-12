Розвідка Британії пояснила, чим Росія збирається зупиняти контрнаступ України

Росія, ймовірно, розглядає можливість використання крилатих ракет для зриву очікуваного контрнаступу України.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, в ніч із 8 на 9 травня кораблі Чорноморського флоту ВМФ Росії випустили по Україні вісім крилатих ракет SS-N-30a SAGARIS вперше з 9 березня 2023 року. До березня окупанти часто запускали ці ракети.

У розвідці вважають, що Росія, ймовірно, тимчасово призупинила використання цієї зброї, оскільки хотіла відновити свої резервні запаси.

"У короткостроковій перспективі Росія, ймовірно, розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для завдання ударів углиб України, щоб зірвати очікуваний український контрнаступ. У більш стратегічному плані Росія вважає, що крилаті ракети відіграють важливу роль у будь-якому гіпотетичному конфлікті з НАТО", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що питання, як використовувати цю дефіцитну та дорогу зброю є однією з численних дилем, з якими стикаються російські командири, тому що війна в Україні триває набагато довше, ніж вони спочатку планували.

Нагадаємо, розвідка Британії повідомляла, що останні ракетні атаки Росії свідчать про те, що терористи, ймовірно, змінили цілі ударів по Україні. Тепер їхні атаки спрямовані не на енергетичні об'єкти, а на військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі.