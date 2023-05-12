Разведка Британии объяснила, чем Россия собирается останавливать контрнаступление Украины

Россия, вероятно, рассматривает возможность использования крылатых ракет для срыва ожидаемого контрнаступления Украины.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, в ночь с 8 на 9 мая корабли Черноморского флота ВМФ России выпустили по Украине восемь крылатых ракет SS-N-30a SAGARIS впервые с 9 марта 2023 года. До марта оккупанты часто запускали эти ракеты.

В разведке считают, что Россия, вероятно, временно приостановила использование этого оружия, потому что хотела восстановить свои резервные запасы.

"В краткосрочной перспективе Россия, вероятно, рассматривает крылатые ракеты как ключевой потенциал для нанесения ударов вглубь Украины, чтобы сорвать ожидаемое украинское контрнаступление. В более стратегическом плане Россия считает, что крылатые ракеты играют важную роль в любом гипотетическом конфликте с НАТО", - говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что вопрос, как использовать это дефицитное и дорогостоящее оружие, является одной из многочисленных дилемм, с которыми сталкиваются российские командиры, потому что война в Украине продолжается гораздо дольше, чем они изначально планировали.

Напомним, разведка Британии сообщала, что последние ракетные атаки России свидетельствуют о том, что террористы, вероятно, изменили цели ударов по Украине. Теперь их атаки направлены не на энергетические объекты, а на военную, промышленную и логистическую инфраструктуру.