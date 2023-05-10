На фоне военных провалов вероятность "бомбардировки" российских городов растет, - разведка

На фоне военных провалов вероятность "бомбардировки Воронежа", когда российские спецслужбы во имя чекистского режима совершают провокации против своего же населения, будет расти. Главная угроза для страны агрессора РФ – в ней самой.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя увеличение "хлопков в РФ".

Он подчеркнул, что взрывы на военных объектах в РФ являются следствием вооруженной агрессии против Украины.

"Имена всех, кто это делает, мы получим, наверное, после победы. Скажу так: это силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой Российской Федерации", - пояснил Юсов.

По его словам, указанным силам известна информация о маршрутах и объектах военной логистики государства-агрессора, поэтому демилитаризация РФ будет продолжаться и дальше.

"Продлится это до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью - за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки", - подчеркнул Юсов.

Среди прочего представитель военной разведки Украины оценил обострение конфликта между предводителем так называемой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным с руководством Минобороны РФ.

"Конечно, пока это еще не вооруженное противостояние, оно не перешло в необратимую стадию, никого не посадили и не убили. Но конфликт набирает обороты. Я думаю, трудно было бы представить еще несколько лет назад, что кто-то позволил бы в адрес министра обороны и руководителя генштаба запускать весь запас нецензурной лексики, которая только есть в русском языке", – отметил Юсов.

Он подчеркнул, что проявления внутрикремлевских противостояний могут быть не только в вербальной, но и во взрывной форме, например атака БПЛА по Кремлю. Поэтому на фоне военных провалов вероятность "бомбардировки Воронежа", когда российские спецслужбы во имя чекистского режима совершают провокации против своего населения, будет расти.

"Главные угрозы для РФ собственно в самой ней: сегодня десятки тысяч уже уничтоженных россиян, насмерть их послал Путин - и все претензии к кремлевскому режиму. Вопрос не к НАТО и не к Украине", - сказал Юсов.

Представитель военной разведки Украины также оценил изменения пропагандистских нарративов, которыми РФ пытается оправдать катастрофические последствия из-за войны против Украины.

"Слишком большим становится разрыв между пропагандой и реальностью. Как-то надо пробовать – даже в какой-то извращенной форме – стыковать все это между собой и признавать: они просто получают люлей от Украины, от ВСУ, над которыми так долго насмехались и говорили, что "такого государства вообще не существует. Поэтому придумывают разную чепуху", — пояснил представитель военной разведки Украины.

Ранее в ГУР МО заявили, что уничтожение 10 резервуаров с нефтепродуктами в Севастополе является Божьей карой за Умань.