Курортного сезона в Крыму не будет – ГУР

В условиях репрессивного режима во временно оккупированном Крыму не будет курортного сезона.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов .

По его мнению, Россия и временно оккупированные территории – большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря.

"В концлагерях курортный сезон не проводят. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, много чего заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортный сезон можно говорить?" – сказал Юсов.

Он пошутил, что в качестве курортников могут выступать "переодетые фсбшники".

Напомним, ранее Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверило, что Киев не намерен группами депортировать граждан РФ из украинского Крыма после деоккупации полуострова. Но в то же время правительство считает целесообразным проверять каждого россиянина в отдельности.