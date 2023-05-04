Коллективной депортации россиян из Крыма не будет, — Минреинтеграции

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины заверило, что Киев не намерен группами депортировать граждан РФ из украинского Крыма после деоккупации полуострова.

Об этом 4 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

В то же время правительство считает целесообразным проверять каждого россиянина в отдельности. Речь идет о гражданах страны-агрессорки, незаконно въехавших на украинскую территорию после 2014 года.

"Все российские граждане фактически являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они – соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут к освобождению территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения – коллективная депортация запрещена. Поэтому по отношению к ним будут применены индивидуальные решения", – пояснила постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.

Напомним, указание готовиться к эвакуации уже получило и руководство представительств российских государственных компаний на временно оккупированном полуострове Крым.

Тем временем украинские ведомства начинают готовить кадровый резерв, который будет работать в деоккупированном Крыму.