Колективної депортації росіян із Криму не буде, — Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевнило, що Київ не має наміру групами депортувати громадян РФ з українського Криму після деокупації півострова.

Про це 4 квітня повідомила пресслужба відомства.

Водночас уряд вважає доцільним перевіряти кожного росіянина окремо. Йдеться про громадян країни-агресорки, які незаконно заїхали на українську територію після 2014 року

"Усі російські громадяни, фактично, є колонізаторами, адже вони приїхали на окуповану територію змінювати її демографічний склад. Вони – співучасники злочину. І ми їх видворимо, якщо вони самі не виїдуть до звільнення території. Міжнародне право не передбачає колективного видворення – колективна депортація заборонена. Тож стосовно них будуть застосовані індивідуальні рішення", – пояснила постійна представниця президента України в АРК Таміла Ташева.

Нагадаємо, вказівку готуватися до евакуації вже отримало і керівництво представництв російських державних компаній на тимчасово окупованому півострові Крим.

Тим часом українські відомства починають готувати кадровой резерв, який буде працювати у деокупованому Криму.