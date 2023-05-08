Курортного сезону в Криму не буде – ГУР

В умовах репресивного режиму в тимчасово окупованому Криму не буде курортного сезону.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

На його думку, Росія і тимчасово окуповані території - великий режимний об'єкт, військова база з елементами концтабору.

"У концтаборах курортний сезон не проводять. Тому якщо ми говоримо про ті ж траншеї та інженерні роботи – всі пляжі перекопані, багато чого заміновано. В таких умовах тотальних фільтраційних заходів, роботи спецслужб, по суті репресивного режиму, особливо на окупованому півострові, про який курортний сезон можна говорити?" - сказав Юсов.

Він пожартував, що у якості курортниуів можуть виступати "переодягнені фсбшники".

Нагадаємо, раніше Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України запевнило, що Київ не має наміру групами депортувати громадян РФ з українського Криму після деокупації півострова. Але водночас уряд вважає доцільним перевіряти кожного росіянина окремо.