На тлі воєнних провалів ймовірність "бомбардування" російських міст зростає, - розвідка

На тлі воєнних провалів ймовірність "бомбардування Вороніжа", коли російські спецслужби в ім’я чекістського режиму вчиняють провокації проти свого ж населення, зростатиме. Головна загроза для країни агресора РФ - у ній самій.

Про це заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи збільшення врожаю "бавовни".

Він підкреслив, що вибухи на військових об’єктах в РФ є наслідком збройної агресії проти України.

"Імена всіх, хто це робить, ми отримаємо, напевно, після перемоги. Скажу так: це сили, які розуміють небезпеку путінського режиму, зокрема, і на території самої Російської Федерації", - пояснив Юсов.

За його словами, вказаним силам відома інформація про маршрути й об’єкти воєнної логістики держави-агресора, тому демілітаризація РФ триватиме і надалі.

"Триватиме доти, доки Росія не виведе свої війська з України повністю – за межі кордонів 1991 року, не видасть воєнних злочинців і не відшкодує всі збитки", - підкреслив Юсов.

Серед іншого представник воєнної розвідки України оцінив загострення конфлікту між ватажком так званої ЧВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним із керівництвом Міноборони РФ.

"Звичайно, наразі це ще не збройне протистояння, воно не перейшло в якусь незворотну стадію, нікого не посадили й не вбили. Та конфлікт набирає обертів. Я думаю, важко було б уявити ще кілька років тому, що хтось дозволив би на адресу міністра оборони і керівника генштабу запускати весь запас нецензурної лексики, яка тільки є в російській мові", - зазначив Юсов.

Він наголосив, що прояви внутрішньокремлівських протистоянь можуть бути не лише у вербальній, але й у вибуховій формі, як-от атака БПЛА по Кремлю. Тож на тлі воєнних провалів ймовірність "бомбардування Воронєжа", коли російські спецслужби в ім’я чекістського режиму вчиняють провокації проти свого ж населення, зростатиме.

"Головні загрози для РФ власне в самій ній: сьогодні десятки тисяч уже знищених росіян, на смерть їх послав Путін – і всі претензії до кремлівського режиму. Питання не до НАТО і не до України", - сказав Юсов.

Представник воєнної розвідки України також оцінив зміни пропагандистських наративів, якими РФ намагається виправдати катастрофічні наслідки через війну проти України.

"Занадто великим стає розрив між пропагандою і реальністю. Якось треба пробувати – навіть у якійсь збоченій формі – стикувати все це між собою і визнавати: вони просто отримують люлєй від України, від ЗСУ, з яких так довго насміхалися і говорили, що "такої держави взагалі не існує. Тому вигадують різні нісенітниці", — пояснив представник воєнної розвідки України.

Раніше у ГУР МО заявили, що знищення 10 резервуарів з нафтопродуктами в Севастополі є Божою карою за Умань.