Розвідка Британії повідомила про зміну цілей ракетних атак Росії

Останні ракетні атаки Росії свідчать про те, що терористи, ймовірно, змінили цілі ударів по Україні. Тепер їхні атаки спрямовані не на енергетичні об'єкти, а на військовій, промисловій та логістичній інфраструктурі.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, ракетні удари РФ по Україні 28 квітня та 1 травня, які були першими від 9 березня, було завдано російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95 та Ту-160 з використанням ракет Х-101 та Х-555.

Розвідка зазначила, що під час обох ударів була використана менша кількість ракет, ніж під час попередніх атак, що, ймовірно, свідчить про спроби РФ відновити запаси крилатих ракет.

"Типи об'єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливу відмову від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва нещодавні удари, ймовірно, були спрямовані на військову, промислову та логістичну інфраструктуру України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 1 травня армія країни-агресора РФ здійснила другу поспіль за останні три дні масовану атаку на Україну. За попередньою інформацією, загалом було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України знищено 15 ворожих цілей.