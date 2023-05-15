Военные объекты в РФ находятся под угрозой из-за сбоев в работе ПВО, - разведка Британии

Российская ПВО не способна перехватить дроны, которые все чаще атакуют российские военные объекты, что свидетельствует о том, что они находятся под большей угрозой.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Аналитики отмечают, что 3 мая несколько беспилотников нанесли удары по российской авиабазе Сеща, что в 150 км к северу от украинской границы в Брянской области.

В результате атаки, вероятно, был поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 Военно-транспортной авиации (ВТА) России.

"Сеща является центром военно-транспортной авиации РФ на западе страны и сыграла важную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину. Россия также использует это место для запуска иранских дронов-камикадзе в направлении Киева", - подчеркивают в разведке Британии.

Там добавляют, что военно-транспортная авиация является важным элементом российских военно-воздушных сил РФ, необходимым для транспортировки по огромной территории России.

"Российские лидеры будут озабочены тем, что противовоздушная оборона продолжает давать сбои и ставит под угрозу такие ключевые объекты как базы военно-транспортной авиации", - подчеркнули в разведке Британии.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что на фоне военных провалов вероятность "бомбардировки Воронежа", когда российские спецслужбы во имя чекистского режима совершают провокации против своего же населения, будет расти. По его мнению, главная угроза для страны агрессора РФ – в ней самой.

Юсов также заявил, что уничтожение 10 резервуаров с нефтепродуктами в Севастополе является Божьей карой за Умань.