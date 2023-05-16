У розвідці Британії розповіли про успіхи ЗСУ під Бахмутом

Збройні сили України досягли тактичного прогресу в районі Бахмута, стабілізували фланги та відновили більш безпечне використання ключового шляху постачання міста.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста.

Також найманці групи "Вагнера" продовжують поступово просуватися у центрі Бахмута, але за останні чотири дні українські сили досягли тактичного прогресу та стабілізували фланги у місті на свою користь.

Також ЗСУ вдалося відновити безпечніше використання ключової траси 0506, яка з'єднує Бахмут та Часів Яр.

"Україна стримує російський наступ на лінії каналу Сіверський Донець - Донбас, перетворивши водну колію на перешкоду у складі глибокої оборонної смуги навколо міста Часів Яр", - підсумували у розвідці Британії.

Як повідомляють у Міноборони України, наразі тривають важкі бої за Бахмут на Донеччині. Російські війська продовжують атакувати українські позиції та підтягують додаткові сили, аби зломити оборону міста.

Нагадаємо, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Бахмутському напрямку російські окупанти відступили на дистанцію до двох кілометрів на окремих ділянках фронту. Ворог не зміг втримати натиск ЗСУ.