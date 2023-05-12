РФ не зможе вже оточити Бахмут, ЗСУ прорвали російські лінії оборони, - ISW

Розгортання низькоякісних російських сил на флангах навколо Бахмута на Донеччині свідчить про те, що Міноборони Росії відмовилося від цілі оточення значної кількості українських сил у місті.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ, ймовірно, прорвали деякі російські лінії оборони під час локалізованих контратак поблизу Бахмута. Так, командувач Східної групи військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська відступили до двох кілометрів за російськими рубежами на невизначених ділянках Бахмутського фронту.

Підтвердив успіхи ЗСУ і засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього.

Міноборони Росії визнало швидкі контратаки України, стверджуючи, що російські сили відбили вісім наземних атак і три бойові дії на Донецькому напрямку, але спростувало повідомлення про те, що українські сили прорвали російські оборонні лінії.

Аналітики зауважують, що розгортання недостатньо боєздатних сил на флангах навколо Бахмута означає, що Міністерство оборони РФ відмовилося від мети оточити там значну кількість українських сил.

"Міноборони Росії, ймовірно, розпочало депріоритизацію зусиль на Бахмутському напрямку у січні 2023 року, коли зупинило вербування в'язнів ПВК "Вагнер". Це спонукало Пригожина активізувати зусилля в районі Соледара-Бахмута в січні та публічно, починаючи з лютого 2023 року, скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони", - підкреслюють аналітики.

У березні та квітні Міноборони Росії ненадовго виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши танки Т-90 і російські повітряно-десантні сили (ВДВ) та направивши мобілізованих резервістів до ПВК "Вагнер".

Аналітики звертають увагу на те, що 24 квітня Пригожин заявив, що Міноборони Росії лише розгорнуло нерегулярні та деградовані частини для утримання флангів Бахмута, і нездатність цих підрозділів виконати навіть цю обмежену місію вказує на те, що російські фланги в Бахмуті та інших подібних укомплектованих ділянках фронту, ймовірно, вразливі для українських контратак.

Розподіл сил у поєднанні зі змінами на полі бою також передбачає, що небезпека оточення Росією значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула, зазначають в ISW.

"Сили "Вагнер", ймовірно, продовжать проводити фронтальні атаки в Бахмуті, що дозволить українським силам провести організований відхід із загрозливих районів, а не зіткнутися з великомасштабним оточенням", - констатують аналітики ISW.

Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, Міністерство оборони країни-агресора РФ, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут, змістивши акцент на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Крім того, Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, мають на меті представити регулярні російські війська як неефективні та створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони у російських невдачах у районі Бахмуту.