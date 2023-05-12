РФ не сможет уже окружить Бахмут, ВСУ прорвали российские линии обороны, - ISW

Развертывание низкокачественных российских сил на флангах вокруг Бахмута в Донецкой области свидетельствует о том, что Минобороны России отказалось от цели окружения значительного количества украинских сил в городе.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что ВСУ, предположительно, прорвали некоторые российские линии обороны во время локализованных контратак вблизи Бахмута. Так, командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские войска отступили до двух километров за российскими рубежами на неопределенных участках Бахмутского фронта.

Подтвердил успехи ВСУ и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявивший, что украинские войска начали контрнаступление и отбили три километра территории в Бахмуте и вокруг него.

Минобороны России признало быстрые контратаки Украины, утверждая, что российские силы отразили восемь наземных атак и три боевых действия на Донецком направлении, но опровергло сообщение о том, что украинские силы прорвали российские оборонные линии.

Аналитики отмечают, что развертывание недостаточно боеспособных сил на флангах вокруг Бахмута означает, что Министерство обороны РФ отказалось от цели оцепить там значительное количество украинских сил.

"Минобороны России, вероятно, начало деприоритизацию усилий на Бахмутском направлении в январе 2023 года, когда остановило вербовку заключенных ЧВК "Вагнер". Это побудило Пригожина активизировать усилия в районе Соледара-Бахмута и жаловаться на отсутствие поддержки со стороны Минобороны", – подчеркивают аналитики.

В марте и апреле Минобороны России ненадолго выделило больше ресурсов на линию фронта в Бахмуте, отправив танки Т-90 и российские воздушно-десантные силы (ВДВ) и направив мобилизованных резервистов в ЧВК "Вагнер".

Аналитики обращают внимание на то, что 24 апреля Пригожин заявил, что Минобороны России лишь развернуло нерегулярные и деградированные части для удержания флангов Бахмута, и неспособность этих подразделений выполнить даже эту ограниченную миссию указывает на то, что российские фланги в Бахмуте уязвимы для украинских контратак.

Распределение сил в сочетании с изменениями на поле боя также предполагает, что опасность оцепления Россией значительных украинских сил в Бахмуте, возможно, прошла, отмечают в ISW.

"Силы "Вагнера", вероятно, продолжат проводить фронтальные атаки в Бахмуте, что позволит украинским силам провести организованный уход из угрожающих районов, а не столкнуться с крупномасштабным окружением", - констатируют аналитики ISW.

Напомним, как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, Министерство обороны страны-агрессора РФ, похоже, отказалось от наступления на Бахмут, сместив акцент на подготовку к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, преследуют цель. представить регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в российских неудачах в районе Бахмута.