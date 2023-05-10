В ISW объяснили, почему Пригожин не выполнил угрозу выйти из Бахмута

Неспособность основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина выполнить угрозу ухода "вагнеровцев" из Бахмута на Донетчине свидетельствует об осознании зависимости от Минобороны России.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 9 мая Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" продолжит борьбу за Бахмут и в ближайшие несколько дней будет отстаивать свои требования, несмотря на то, что Минобороны России не предоставило дополнительные снаряды к определенному им сроку 10 мая.

Пригожин заявил, что ЧВКК "Вагнер" не получил общее количество боеприпасов, якобы обещанных Минобороны России, и утверждал, что российское военное руководство угрожало ему государственной изменой, если "вагнеровцы" выйдут из Бахмута.

"Неспособность Пригожина выполнить свою угрозу о выходе из Бахмута указывает на то, что он осознает свою зависимость от российского Минобороны", - отмечают в ISW.

Пригожин пытался шантажировать российское Минобороны, чтобы оно изменило приоритеты наступления на Бахмут и в дальнейшем он мог самостоятельно претендовать на победу перед запланированным украинским контрнаступлением.

Он также подверг критике чиновников, ответственных за распределение боеприпасов, за бессмысленное хранение снарядов и за то, что российские военнослужащие погибают в бою.

Аналитики ISW считают, что Пригожин, вероятно, ожидал, что Минобороны России полностью уступит его требованиям, рискуя отказаться от своих собственных целей в пользу регулярных российских сил, но понял, что он не может выполнить свой ультиматум.

"Пригожин также, вероятно, предполагал, что Суровикин сможет заставить Мнобороны России удовлетворить требования Вагнера, но его невозможность связаться с Суровикиным, если это правда, указывает на то, что Пригожин не имеет столь больших рычагов влияния в российском МО, как он себе представлял", - подчеркивают аналитики.

Кроме того, Пригожин продолжает обвинять в больших потерях и медленных темпах продвижения в Бахмуте другие российские нерегулярные формирования, чтобы представить свою ЧВК как единственную компетентную силу, действующую в этом районе.

Также Пригожин воспользовался праздником Дня Победы как возможностью высмеять лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина и подвергнуть сомнению его суждение.

При обсуждении дефицита боеприпасов и будущих перспектив России в Украине Пригожин вспомнил фигуру "счастливого дедушки", который "думает, что он хороший", но "дед" оказывается "полным мудаком".

Пригожин также отметил, что неназванные фигуры (вероятно, речь идет о Путине и чиновниках российского МО) должны прекратить красоваться на Красной площади.

"Вероятно, Пригожин подразумевает Путина, которого часто называют "дедом" (точнее "бункерный дед" или "дед-бункер"), и раньше Пригожин нападал на других российских высокопоставленных чиновников и офицеров по именам, но не делал этого против Путина", - подчеркивают в ISW.

Напомним, как ранее сообщали аналитики Института изучения войны, Министерство обороны страны-агрессора РФ, похоже, отказалось от наступления на Бахмут, сместив акцент на подготовку к ожидаемому контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, преследуют цель представить регулярные российские войска как неэффективные и создать условия для того, чтобы обвинить Минобороны в российских неудачах в районе Бахмута.