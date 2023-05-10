В ISW пояснили, чому Пригожин не виконав погрозу вийти з Бахмута

Нездатність засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина виконати погрозу щодо відходу "вагнерівців" з Бахмута на Донеччині свідчить про усвідомлення залежності від Міноборони Росії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 9 травня Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" продовжить боротьбу за Бахмут і в найближчі кілька днів відстоюватиме свої вимоги, попри те, що Міноборони Росії не надало додаткові снаряди до визначеного ним терміну 10 травня.

Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" не отримав загальну кількість боєприпасів, нібито обіцяне Міноборони Росії, і стверджував, що російське військове керівництво погрожувало йому державною зрадою, якщо "вагнерівці" вийдуть з Бахмута.

"Нездатність Пригожина виконати свою погрозу про вихід з Бахмута вказує на те, що він усвідомлює свою залежність від російського Міноборони", - зауважують в ISW.

Пригожин намагався шантажувати російське Міноборони, щоб воно змінило пріоритети наступу на Бахмут і надалі він міг самостійно претендувати на перемогу перед запланованим українським контрнаступом.

Він також розкритикував чиновників, відповідальних за розподіл боєприпасів, за безглузде збереження снарядів та за те, що російські військовослужбовці гинуть у бою.

Аналітики ISW вважають, що Пригожин, ймовірно, очікував, що Міноборони Росії повністю поступиться його вимогам, ризикуючи відмовитися від своїх власних цілей на користь регулярних російських сил, але зрозумів, що він не може виконати свій ультиматум.

"Пригожин також, ймовірно, передбачав, що Суровікін зможе змусити Мноборони Росії задовольнити вимоги Вагнера, але його неможливість зв’язатися з Суровікіним, якщо це правда, вказує на те, що Пригожин не має настільки великих важелів впливу в російському МО, як він собі уявляв", - підкреслюють аналітики.

Крім того, Пригожин продовжує звинувачувати у великих втратах і повільних темпах просування в Бахмуті інші російські нерегулярні формування, щоб представити своє ПВК як єдину компетентну силу, яка діє в цьому районі.

Також Пригожин скористався святом Дня Перемоги як можливістю висміяти лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна та поставити під сумнів його судження.

Під час обговорення дефіциту боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні Пригожин згадав фігуру "щасливого дідуся", який "думає, що він хороший", але "дід" виявляється "повним мудаком".

Пригожин також зазначив, що неназвані фігури (ймовірно, йдеться про Путіна та високопосадовців російського МО) повинні припинити красуватися на Красній площі.

"Ймовірно, Пригожин має на увазі Путіна, якого часто називають "дідом" (точніше "бункерний дід" або «дід-бункер»), і раніше Пригожин нападав на інших російських високопоставлених чиновників і офіцерів по іменах, але не робив цього проти Путіна", - наголошують в ISW.

Нагадаємо, як раніше повідомляли аналітики Інституту вивчення війни, Міністерство оборони країни-агресора РФ, схоже, відмовилося від наступу на Бахмут, змістивши акцент на підготовку до очікуваного контрнаступу Збройних сил України.

Крім того, Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров, ймовірно, мають на меті представити регулярні російські війська як неефективні та створити умови для того, щоб звинуватити Міноборони у російських невдачах у районі Бахмуту.