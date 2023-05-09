В ISW пояснили, чому лідери сусідніх держав зненацька приїхали на парад до Путіна

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін намагається використати парад 9 травня в Москві, щоб продемонструвати вплив Росії в Центральній Азії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що жоден іноземний лідер не був присутній на святкуванні Дня Перемоги в Москві в 2022 році, а Казахстан, Киргизстан і Узбекистан не проводили парадів, посилаючись на ризик для здоров'я через пандемію коронавірусу.

Цьогоріч президенти Казахстану, Киргизстану, Узбекистану та Таджикистану візьмуть участь у параді у Москві 9 травня.

Агентство ТАСС повідомило, що Путін також запросив президента Туркменістану Сердара Бердимухамедова, але той не підтвердив своєї участі. У ніч на вівторок джерело агентства повідомило, що Бердимухамедов все таки приїде до Москви.

Повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян також прилетіли до Москви для участі у параді.

"Пізнє оголошення про участь лідерів країн Центральної Азії, ймовірно, свідчить про їхнє небажання демонструвати пряму та публічну підтримку війни, незважаючи на спроби Кремля у цьому напрямку", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, у багатьох регіонах Росії скасували паради до Дня перемоги через побоювання виявів невдоволення війною проти України.

Також скасовано традиційну ходу "Безсмертного полку", під час якої вулицями носять фото загиблих ветеранів Другої світової війни.

Раніше у британській розвідці зауважували, що повідомлення про скасування парадів ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, демонструючи їм погано керовану та провальну кампанію в Україні, адже вшановування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат окупаційних російських військ, які Кремль намагається приховати.