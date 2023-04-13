У розвідці Британії розповіли, чим паради на 9 травня загрожують режиму Кремля

Керівники кількох регіонів Росії, що межують з Україною, а також окупованого Криму, оголосили про відміну зазвичай гучних військових парадів на честь Дня Перемоги 9 травня.

Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Зазначається, що натомість інші російські міста, розташовані далеко від українського кордону, підтвердили, що планують відзначати День Перемоги.

Як стверджували офіційні особи, заходи, ймовірно, були скасовані в основному через проблеми безпеки поблизу кордону.

У розвідці Британії вбачають у цьому комунікаційну проблему для Кремля, адже лідер країни-агресора РФ Володимир Путін пояснює так звану "спеціальну військову операцію" в дусі радянського досвіду Другої світової війни.

"Повідомлення про скасування парадів ризикує викликати дедалі більше неспокою у багатьох росіян, демонструючи їм погано керовану та провальну кампанію в Україні", - підкреслюють у розвідці Британії.

Там додають, що вшановування загиблих попередніх поколінь може легко перетекти у викриття масштабів останніх втрат окупаційних російських військ, які Кремль намагається приховати.

Зазначимо, наразі Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.