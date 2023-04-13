В разведке Британии рассказали, чем парады на 9 мая угрожают режиму Кремля

Руководители нескольких регионов России, граничащих с Украиной, а также оккупированного Крыма, объявили об отмене обычно громких военных парадов в честь Дня Победы 9 мая.

Об этом сообщила разведка Великобритании.

Отмечается, что другие российские города, расположенные далеко от украинской границы, подтвердили, что планируют отмечать День Победы.

Как утверждали официальные лица, мероприятия, вероятно, были отменены в основном из-за проблем безопасности вблизи границы.

В разведке Британии усматривают в этом коммуникационную проблему для Кремля, ведь лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин объясняет так называемую "специальную военную операцию" в духе советского опыта Второй мировой войны.

"Сообщение об отмене парадов рискует вызвать все большее беспокойство у многих россиян, демонстрируя им плохо управляемую и провальную кампанию в Украине", - подчеркивают в разведке Британии.

Там добавляют, что чествование погибших предыдущих поколений может легко перетечь в разоблачение последних потерь оккупационных российских войск, которые Кремль пытается скрыть.

Отметим, сейчас Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.