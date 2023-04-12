В разведке Британии рассказали, помогут ли оккупантам построенные линии обороны удержать Мелитополь

В последние недели Россия продолжала строить линию оборону в Запорожской области на юге Украины. По всей вероятности, за этот район отвечает Южная группировка войск РФ.

Об этом сообщила разведка Британии.

По данным ведомства, страна-агрессор завершила строительство трех уровней оборонных зон примерно на 120 км в этом районе.

Они состоят из передней линии передовых боевых позиций, а затем двух зон почти непрерывной, более сложной обороны. Каждая зона находится примерно на 10-20 км позади позади той, что впереди.

"Россия, вероятно, приложила значительные усилия для этих оборонных работ, поскольку убеждена, что Украина планирует вернуть Мелитополь", - подчеркивают в разведке.

Там добавляют, что оборона может стать серьезным препятствием, но ее полезность почти полностью зависит от ее поддержки достаточным количеством артиллерии и личного состава.

"Остается непонятным, может ли Южная группировка войск РФ сейчас собрать эти ресурсы", - резюмируют в разведке.

Отметим, сейчас Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.