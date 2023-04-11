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Политика
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Британская разведка оценила роль десантников РФ в предстоящих наступательных операциях в Украине

Британская разведка оценила роль десантников РФ в предстоящих наступательных операциях в Украине

Воздушно-десантным войскам России были переданы термобарические системы ТОС-1А. Это может свидетельствовать о грядущем росте их роли в наступательных операциях в Украине.

Об этом сообщает разведка Британии.

По данным разведки, высокоразрушающий ТОС-1А, который Россия обозначает как "тяжелый огнемет", обычно используется российскими специализированными войсками химической, биологической и радиологической защиты в Украине и ранее официально не был связан с десантниками.

"Передача, вероятно, указывает на будущую роль ВДВ в наступательных операциях в Украине. Вероятно, это часть усилий по восстановлению ВДВ после тяжелых потерь в первые девять месяцев войны", - говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве обороны Британии считают, что российских военных командиров ждут новые увольнения, поскольку они проваливают достижение поставленных целей в Украине.

Автор:
Нина Комащенко