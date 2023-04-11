Британська розвідка оцінила роль десантників РФ у майбутніх наступальних операціях в Україні

Повітряно-десантним військам Росії передали термобаричні системи ТОС-1А. Це може свідчити про майбутнє зростання їх ролі в наступальних операціях в Україні.

Про це повідомляє розвідка Британії.

За даними розвідки, високоруйнівний ТОС-1А, який Росія позначає як "важкий вогнемет", зазвичай використовується російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні, і раніше офіційно не був пов'язаний з десантниками.

"Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ВДВ у наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль щодо відновлення ВДВ після тяжких втрат у перші дев'ять місяців війни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони Британії вважають, що на російських військових командирів чекають нові звільнення, оскільки вони провалюють досягнення поставлених цілей в Україні.