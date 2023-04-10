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Розвідка Британії назвала напрямок, де РФ останнім часом посилила бронетанкові атаки
Росія протягом останніх семи днів посилила обстріли з бронетехніки навколо міста Мар’їнка Донецької області, що за 20 км на південний захід від Донецька.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Як зазначається, за Мар'їнку ведуться бої з 2014 року і вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Місто забезпечує контроль над підступами до Донецька і ключовою дорогою Н15.
"Росія продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів", - йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше розвідка Британії повідомляла, що Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.