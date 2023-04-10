Розвідка Британії назвала напрямок, де РФ останнім часом посилила бронетанкові атаки

Росія протягом останніх семи днів посилила обстріли з бронетехніки навколо міста Мар’їнка Донецької області, що за 20 км на південний захід від Донецька.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, за Мар'їнку ведуться бої з 2014 року і вона була значною мірою зруйнована внаслідок артилерійських обстрілів. Місто забезпечує контроль над підступами до Донецька і ключовою дорогою Н15.

"Росія продовжує надавати високу пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів", - йдеться у повідомленні.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.