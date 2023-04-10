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Разведка Британии назвала направление, где РФ в последнее время усилила бронетанковые атаки
Россия в течение последних семи дней усилила обстрелы из бронетехники вокруг города Марьинка Донецкой области, расположенного в 20 км юго-западнее Донецка.
Об этом сообщает разведка Британии.
Как отмечается, за Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Город обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.
"Россия продолжает придавать высокую приоритетность операциям по обеспечению ресурсами в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Ранее разведка Британии сообщала, что Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.