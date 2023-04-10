Разведка Британии назвала направление, где РФ в последнее время усилила бронетанковые атаки

Россия в течение последних семи дней усилила обстрелы из бронетехники вокруг города Марьинка Донецкой области, расположенного в 20 км юго-западнее Донецка.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, за Марьинку ведутся бои с 2014 года, и она была в значительной степени разрушена в результате артиллерийских обстрелов. Город обеспечивает контроль над подступами к Донецку и ключевой дорогой Н15.

"Россия продолжает придавать высокую приоритетность операциям по обеспечению ресурсами в более широком Донецком секторе, включая районы Марьинки и Авдеевки, тратя значительные ресурсы для достижения минимальных результатов", - говорится в сообщении.

Ранее разведка Британии сообщала, что Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.