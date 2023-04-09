Паники нет: РФ убеждает, что контролирует ситуацию на оккупированных территориях, – разведка Британии

Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.

Об этом сообщила разведка Британии.

В ведомстве отмечают, что 5 апреля 2023 года лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провел впервые с октября 2022 года заседание Совета безопасности России.

На этом собрании военных преступников основной доклад представил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на оккупированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева как главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся" - подчеркивают в разведке.

Там отмечают, что значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и на ней ограничен доступ к базовым услугам для многих граждан.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" на временно оккупированных территориях может создавать условия для последующих репрессий.