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Политика
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Паники нет: РФ убеждает, что контролирует ситуацию на оккупированных территориях, – разведка Британии

оккупант
Кремль убеждает, что контролирует ситуацию на оккупированных территориях

Кремль пытается представить ситуацию на временно оккупированных территориях Украины, как нормализующуюся, несмотря на то, что большая часть территории остается зоной активных боевых действий.

Об этом сообщила разведка Британии.

В ведомстве отмечают, что 5 апреля 2023 года лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин провел впервые с октября 2022 года заседание Совета безопасности России.

На этом собрании военных преступников основной доклад представил Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, который обсудил вопросы восстановления, обеспечения правопорядка и общественного порядка на оккупированных территориях Украины.

"Выбор Колокольцева как главного докладчика, вероятно, является попыткой Кремля представить ситуацию на этих территориях как нормализующуюся" - подчеркивают в разведке.

Там отмечают, что значительная часть этих территорий остается зоной активных боевых действий, подвергается партизанским атакам и на ней ограничен доступ к базовым услугам для многих граждан.

Как сообщили аналитики Института изучения войны (ISW), Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" на временно оккупированных территориях может создавать условия для последующих репрессий.

Автор:
Светлана Манько