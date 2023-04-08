- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
РФ проиграла "войну" против украинской энергосистемы, - разведка Британии
Российская кампания с целью нанести серьезный ущерб энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, скорее всего, провалилась.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В ведомстве отмечают, что Россия наносила ракетные удары по украинской энергосистеме с октября 2022 года, но широкомасштабные атаки стали редкостью с начала марта 2023 года.
"Удары меньшего масштаба продолжаются, но, вероятно, они будут иметь гораздо меньшее влияние на объединенную энергосистему Украины", - подчеркивают в разведке.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там отмечают, что украинские энергетики продолжают восстанавливать инфраструктуру, закупая новые трансформаторы и другие критические компоненты.
"Транспортирование и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно высоковольтных трансформаторов, которые весят не менее 100 тонн", – отмечают в британской разведке.
Разведка прогнозирует, что энергетическая ситуация в Украине улучшится с потеплением. А планирование и подготовка к следующей зиме уже начаты.
Отметим, с завершением зимы и стабилизацией ситуации в энергосистеме, Украина с 7 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Европу.
Источник фото: ua.depositphotos.com