РФ проиграла "войну" против украинской энергосистемы, - разведка Британии

Российская кампания с целью нанести серьезный ущерб энергосистеме Украины зимой 2022-23 годов, скорее всего, провалилась.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что Россия наносила ракетные удары по украинской энергосистеме с октября 2022 года, но широкомасштабные атаки стали редкостью с начала марта 2023 года.

"Удары меньшего масштаба продолжаются, но, вероятно, они будут иметь гораздо меньшее влияние на объединенную энергосистему Украины", - подчеркивают в разведке.

Там отмечают, что украинские энергетики продолжают восстанавливать инфраструктуру, закупая новые трансформаторы и другие критические компоненты.

"Транспортирование и установка этих компонентов является серьезной логистической проблемой, особенно высоковольтных трансформаторов, которые весят не менее 100 тонн", – отмечают в британской разведке.

Разведка прогнозирует, что энергетическая ситуация в Украине улучшится с потеплением. А планирование и подготовка к следующей зиме уже начаты.

Отметим, с завершением зимы и стабилизацией ситуации в энергосистеме, Украина с 7 апреля возобновила экспорт электроэнергии в Европу.

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