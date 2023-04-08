РФ програла "війну" проти української енергосистеми, - розвідка Британії

Російська кампанія з метою завдати серйозної шкоди енергосистемі України взимку 2022-23 років, швидше за все, провалилася.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

У відомстві зазначають, що Росія завдавала ракетних ударів по українській енергосистемі з жовтня 2022 року, але широкомасштабні атаки стали рідкістю з початку березня 2023 року.

"Удари меншого масштабу наразі тривають, але, ймовірно, вони матимуть набагато менший вплив на об’єднану енергосистему України", - підкреслюють у розвідці.

Там зауважують, що наразі українські енергетики продовжують відновлювати інфраструктуру, закуповуючи нові трансформатори та інші критичні компоненти.

"Транспортування та встановлення цих компонентів є серйозною логістичною проблемою, особливо високовольтних трансформаторів, які важать щонайменше 100 тонн", – зазначають у британській розвідці.

Розвідка прогнозує, що енергетична ситуація в Україні покращиться з приходом потепління. А планування та підготовка до наступної зими вже розпочаті.

Зазначимо, із завершенням зими і стабілізацією ситуації в енергосистемі, Україна з 7 квітня відновила експорт електроенергії до Європи.

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