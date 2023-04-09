Паніки немає: РФ переконує, що контролює ситуацію на окупованих територіях, - розвідка Британії

Кремль намагається представити ситуацію на тимчасово окупованих територіях України, як таку, що нормалізується, попри те, що більша частина території залишається зоною активних бойових дій.

Про це повідомила розвідка Британії.

У відомстві зазначають, що 5 квітня 2023 року плідер країни-агресора РФ Володимир Путін провів вперше з жовтня 2022 року засідання Ради безпеки Росії.

На цьому зібранні військових злочинців основну доповідь представив міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев, який обговорив питання відновлення, забезпечення правопорядку та громадського порядку на окупованих територіях України.

"Вибір Колокольцева як головного доповідача, ймовірно, є спробою Кремля представити ситуацію на цих територіях як таку, що нормалізується" - підкреслюють у розвідці.

Там зауважують, що значна частина цих територій залишається зоною активних бойових дій, піддається партизанським атакам і має вкрай обмежений доступ до базових послуг для багатьох громадян.

Як повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" на тимчасово окупованих територіях може створювати умови для подальших репресій.